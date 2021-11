Für den Zeitungs-Standort Thüringen ist es eine Zäsur: Die Druckerei der Funke-Mediengruppe schließt zum Jahresende. Von Montag auf Dienstag wurden Thüringer Allgemeine, Thüringische Landeszeitung und Ostthüringer Zeitung das letzte Mal in Erfurt-Bindersleben gedruckt und von dort aus in Thüringen verteilt.

Ab Mittwoch kommen die Titel aus gleich drei Druckereien außerhalb Thüringens: Chemnitz, Halle und Braunschweig. Für Leserinnen und Leser soll sich nichts spürbar ändern, sagt Funke-Thüringen-Chef Michael Tallai: "Bisher haben wir in der Mitte Thüringens gedruckt und bis in die Ränder geliefert. Jetzt fahren wir über die Ränder von Thüringen bis in die Mitte hinein", erläutert er. "Wir gehen davon aus, dass der Leser hoffentlich gar nicht so viel mitbekommt."