Auch zwei Wochen nach dem Start des Zensus fehlen in Thüringen noch immer Hunderte Helfer. Wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte, werden noch etwa 400 Helfer gesucht. Vor allem im Altenburger Land, im Wartburgkreis und im Unstrut-Hainich-Kreis gebe es Lücken, so das Amt.