Nicht nur, dass im Zuge der Gebäude- und Wohnungszählung deutlich mehr Angaben online gemacht worden seien, als er das zunächst für möglich gehalten habe. Auch bei der Haushaltebefragung habe es deutlich weniger Probleme gegeben als erwartet. Die Menschen hätten den sogenannten Erhebungsbeauftragten bei deren Besuchen in aller Regel bereitwillig Auskunft erteilt.

"Die Auskunftsbereitschaft war überaus hoch", sagte Poppenhäger. Offenkundig genieße die amtliche Statistik in Deutschland nach wie vor ein hohes Ansehen unter den Menschen.

Bei der bundesweiten Zählung erheben die statistischen Ämter Daten zu den in Deutschland vorhandenen Gebäuden und Wohnungen. Dazu müssen unter anderem alle Eigentümer und Verwalter von Immobilien Angaben machen. Darunter sind auch Daten, die so bislang in Deutschland noch nie gesammelt worden sind. Dazu gehört etwa die Art der Gebäudeheizung.