Zigarettenautomaten sind in Thüringen immer häufiger Ziel von Kriminellen. Eine Sprecherin des Landeskriminalamts sagte MDR THÜRINGEN, im Jahr 2022 seien bis jetzt 427 Angriffe auf solche Automaten verzeichnet worden. Im ganzen Jahr 2021 waren es demnach 195.

Meist geht es ganz schnell: ein Knall in der Dunkelheit - und kurz darauf sind die Täter schon verschwunden. Mit Geld und Zigaretten. Bildrechte: Polizeirevier Harz

Das LKA beschäftigt eine ganze Serie ähnlicher Vorfälle. Zuletzt wurden Automaten im Kreis Sömmerda, in Erfurt und im Saale-Orla-Kreis aufgebrochen oder aufgesprengt. Ermittelt wird wegen Bandendiebstahl und Sachbeschädigung - und in manchen Fällen auch wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Häufig verwenden die Täter Feuerwerkskörper, um an Zigaretten und Bargeld zu kommen.