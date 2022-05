Bei Attacken auf Zigarettenautomaten ist in Thüringen seit Jahresbeginn ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden. Der jüngste Fall: Nach Angaben der Polizei schlugen unbekannte Täter in der Nacht zu Montag in Apolda zu, die Schadenshöhe ist noch unklar.

Laut Polizei platzierten sie einen Böller im Ausgabefach des Automaten in der Stobraer Straße. Durch die Explosion wurde der Automat aufgesprengt und Zigaretten sowie Münzgeld fielen heraus. Die Täter konnten mit ihrem Diebesgut fliehen.

Mehr als zehn Angriffe auf Zigarettenautomaten in Thüringen

Im April waren beispielsweise Automaten in Gotha und Waltershausen Ziel von Dieben, der Schaden in diesen beiden Fällen lag bei mindestens 8.500 Euro. Etwa 10.000 Euro Schaden richteten unbekannte Automatensprenger im Februar in Erfurt an, damals wurde nachts mit einem Hubschrauber stundenlag nach den Dieben gesucht.