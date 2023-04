Kampf gegen illegale Beschäftigung Zollbeamte kontrollieren Thüringens Baustellen

Einhaltung des Mindestlohns und der sozialversicherungsrechtlichen Pflichten: Unter anderem darauf haben Zöllnerinnen und Zöllner bei zahlreichen Kontrollen von Baustellen am Dienstag geachtet. Am Ende wurden in mehr als 40 Fällen Unregelmäßigkeiten festgestellt, die nun weiter untersucht werden.