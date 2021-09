Auch im Tierpark in Gera war nach eigenen Angaben "mehr los als in den Vorjahren". So wurden im August 2021 rund 11.000 Besucher mehr gezählt als im August 2020. Etwa 33.900 Menschen kamen in diesem Monat in den Tierpark. Zum Vergleich: 2020 kamen rund 22.500 Gäste zu den Geraer Tieren, 2019 waren es rund 20.300.