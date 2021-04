In Thüringen öffnen am Samstag fast alle Zoos und Tierparks wieder ihre Pforten. Das hat eine Umfrage von MDR THÜRINGEN ergeben. Sie hatten in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Auflagen schließen müssen. Und auch wenn jetzt fast überall wieder Besuche möglich sind, gelten für die Gäste immer noch besondere Corona-Regeln.

So muss für den größten Thüringer Zoo in Erfurt vorher im Internet ein Termin gebucht werden. Zeitfenster für einen Zoo-Besuch gibt es entweder vormittags oder nachmittags. So soll verhindert werden, dass zu viele Menschen gleichzeitig vor den Gehegen drängeln.

Ähnlich ist der Besuch im Tiergarten in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) geregelt. Überall sonst kann man auch spontan zu den Kassenhäuschen gehen und seine Eintrittskarte kaufen. Aber fast überall gibt es eine Obergrenze für Besucher. So dürfen zum Beispiel in Suhl maximal 300 Gäste gleichzeitig in den Tierpark, in Gotha sind es 500, in der Fasanerie in Arnstadt 120 und im Tiergarten Sonneberg 100.