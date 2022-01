Bahnreisende in Thüringen müssen sich auf verspätete Regionalzüge einstellen. Wie das Unternehmen Abellio mitteilte, sind die Strecken zwischen Halle und Erfurt sowie Jena und Saalfeld betroffen. Seit Sonntag und bis zum 17. Februar fahren die Züge der Linien RE 16, RB 20 und RB 25 eingeschränkt. Grund seien Brückenbauarbeiten, hieß es.

Auf mehreren Regionalbahn-Linien kommt es in Thüringen zu Verspätungen. (Archivfoto)

Auf mehreren Regionalbahn-Linien kommt es in Thüringen zu Verspätungen. (Archivfoto)

Auf mehreren Regionalbahn-Linien kommt es in Thüringen zu Verspätungen. (Archivfoto) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Sonntag hatte das stürmische Wetter zu Problemen im regionalen Zugverkehr in Ostthüringen geführt. Nach Angaben der Erfurter Bahn verspäteten sich Züge zwischen Saalfeld und Leipzig in beide Richtungen. Außerdem war von Verspätungen auf der Fahrt von Blankenstein (Saale-Orla-Kreis) nach Saalfeld die Rede.