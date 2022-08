Die Personalausfälle in Stellwerken bremsen in dieser Woche den Zugverkehr in Thüringen weiter aus. Betroffen sind Verbindungen im Regionalverkehr von Erfurt in Richtung Nordthüringen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Zwischen Betriebsbeginn und 12:20 Uhr fahren Regionalexpresszüge auf den Linien RB 52 und RE 55/56 zwischen Erfurt und Nordhausen nur bis Erfurt-Gispersleben. Zwischen Erfurt-Gispersleben und Erfurt-Hauptbahnhof fahren Busse als Ersatz.