Allerdings sind Vertragsstrafen laut Ministerium nur bedingt wirksam. "Angesichts der ohnehin sehr hohen Rückforderungsbeträge lässt sich die Situation durch weitere Mittelkürzungen oder zusätzliche Vertragsstrafen nicht verbessern", so Ministeriumssprecherin Konstanze Gerling.

Die Eisenbahnunternehmen hätten auch kaum Möglichkeiten, die Mängel abzustellen. So leide die Pünktlichkeit vor allem unter Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten, kaputter Leit- und Sicherungstechnik oder Unwetterschäden. Dazu käme, dass das Deutschlandticket teilweise für überfüllte Züge sorge und sich die Ein- und Ausstiegszeiten verlängerten. Zusätzliche Waggons und Loks für die höhere Nachfrage seien aber nur mit mehreren Jahren Vorlauf erhältlich.

Die Eisenbahnunternehmen sind in der besseren Position. Die Machtverhältnisse haben sich zu einem Anbietermarkt gedreht.

Matthias Gather, Professor für Verkehrspolitik und Direktor des Instituts für Verkehr und Raum an der FH Erfurt, hält Vertragsstrafen ebenfalls nicht für zielführend. Die Eisenbahnunternehmen hätten kein Interesse daran, die Verträge mangelhaft zu erfüllen, "schon, weil es rufschädigend ist". Noch härtere Vertragsstrafen könnten dagegen dazu führen, dass sich weniger Unternehmen für den Regionalzugverkehr bewerben.

Der Wissenschaftler schätzt ein: "Die Eisenbahnunternehmen sind in der besseren Position, die Machtverhältnisse haben sich zu einem Anbietermarkt gedreht." Ausschreibende, wie das Land Thüringen, seien froh, wenn sich überhaupt ein Eisenbahnunternehmen bewerbe, eine Auswahl zwischen mehreren Bewerbern hätten sie meist gar nicht mehr.

Das Thüringer Infrastrukturministerium sieht den Bund in der Pflicht, den Regionalverkehr zuverlässiger zu machen. Es seien "dringend Investitionen in moderne Stellwerktechnik, ausreichend Personalreserven und störungsarme Infrastruktur mit ausreichenden Resilienzen erforderlich". Ein Jahr zuvor hatte sich das Ministerium außerdem an die Bundesnetzagentur gewandt, um angesichts personell unterbesetzter Stellwerke bei der bundeseigenen Deutschen Bahn zu intervenieren.