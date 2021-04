Mehr als die Hälfte aller Impfstoff-Dosen (51 Prozent) wurden in den 29 regionalen Impfstellen verabreicht. Knapp ein Fünftel (18 Prozent) entfällt auf die drei überregionalen Impfzentren Erfurt, Gera und Meiningen.

Rund 15 Prozent übernahmen die mobilen Impfteams, unter anderem in Pflegeheimen. Jede zehnte Impfung wurde in Hausarztpraxen verabreicht, das entspricht laut Ministerium etwa 70.000 Dosen. Auf die Thüringer Krankenhäuser entfällt ein Anteil von etwa sechs Prozent der Impfungen.

Um bei der Impfkampagne voran zu kommen, setzt Thüringen weiter auf den parallelen Einsatz von Impfzentren neben den Arztpraxen. Dies sei angesichts der zu erwartenden Impfstoffmengen nötig, hieß es aus dem Ministerium. Voraussichtlich im Juni soll in Leinefelde-Worbis ein weiteres großes Impfzentrum eröffnet werden.

Nach den Impf-Beratungen von Bund und Ländern am Montag sollen in Deutschland spätestens ab Juni Corona-Impfungen für alle möglich sein, also ohne bisherige feste Reihenfolge (Priorisierung).