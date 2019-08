Wenige Tage nach dem Attentat in der US-amerikanischen Stadt Dayton, bei dem ein Mann neun Menschen erschoss, ist Präsident Trump zu einem umstrittenen Besuch an den Anschlagsort gereist. Zusammen mit seiner Frau Melania besuchte er ein Krankenhaus. Dort sprach er mit Menschen, die den Anschlag verletzt überlebten und bedankte sich bei dem medizinischen Personal.

Lokale Politiker hatten sich im Vorfeld der Besuche skeptisch gezeigt. Daytons Bürgermeisterin Nan Whaley sagte, die Rhetorik Trumps schmerze viele in der Stadt. Das sollten die Menschen auch zeigen. So gingen in der Nähe der Klinik hunderte Demonstranten gegen Trumps Besuch auf die Straße. Sie forderten den Präsidenten unter anderem auf, den Verkauf von Sturmgewehren zu verbieten. Dem erteilte Trump allerdings eine Absage und sagte, dafür gebe es in Washington derzeit keine politische Mehrheit. Gute Chancen sehe er aber für strengere Überprüfungen von jedem, der eine Waffe kaufen will. Trump sagte, er wolle Menschen mit Wut und Hass oder die psychisch instabil seien, keine Waffen in die Hand geben.