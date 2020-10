Gesundheitsminister Roman Prymula sagte am Mittwoch in Prag, das Gesundheitssystem sei an den Grenzen seiner Kapazität angelangt. Am Dienstag waren landesweit etwa 12.000 Neuinfektionen gemeldet worden. Bereits Anfang Oktober hatte die Regierung in Prag den Notstand ausgerufen und strengere Schutzmaßnahmen angeordnet.