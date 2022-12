Mitteldeutschland Unfälle, volle Notaufnahmen und Busausfälle nach Glatteis

Eisregen hat am Montag in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für Glatteis in vielen Regionen gesorgt. Es kam zu zahlreichen Blechschäden, aus Notaufnahmen wurde Hochbetrieb gemeldet.