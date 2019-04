Den schnellen Nachrichtenüberblick, vertiefende Hintergründe, relevante Gesundheits- und Ratgeberthemen sowie spannende Ereignisse aus Osteuropa: Das finden Sie beim MDR jetzt zusammengefasst auf einer Seite. Kein umständliches Suchen mehr in unseren Online-Informationsangeboten – wir haben mehrere Webseiten zu einem Angebot zusammengefasst: MDR AKTUELL. Ab sofort finden Sie hier die besten Themen von:

Neuer Look: Mit einem aufgeräumten Design wollen wir den Fokus auf das lenken, was wirklich wichtig ist: Inhalte. Videos, Audios, Artikel und Bildergalerien finden Sie auch weiterhin auf mdraktuell.de, nur geben wir ihnen durch ein schlichtes und klares Design mehr Raum.

Neue Rubriken: Vielfältige Themenangebote finden in unseren erweiterten Rubriken ein Zuhause. In der Navigation finden Sie die bisherigen Themenfelder Politik, Wirtschaft, Ratgeber und Panorama. Ergänzt werden diese durch einen Themenschwerpunkt Osteuropa und unsere neue Rubrik für Aktionen – unter "Mitmachen" können Sie genau das: Ideen für "Hörer machen Programm" einreichen, an Abstimmungen teilnehmen und uns Ihre Meinung sagen.