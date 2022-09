Der Staat wird helfen, das kündigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bereits an. Doch wie wird diese Hilfe aussehen? Schießt der Bund nur Geld zu oder ist eine Verstaatlichung wie bei Uniper auch für die VNG denkbar? Dazu will sich auf Anfrage von MDR AKTUELL momentan keiner der Beteiligten äußern. Der Branchenverband "Zukunft Gas" etwa teilt lediglich zur Uniper-Verstaatlichung mit: "Bezüglich der Entscheidung, die nun für Uniper getroffen wurde, ist unsere Einschätzung, dass es sich um eine konstruktive Lösung handelt, die an die Kunden von Uniper ein wichtiges Signal der Stabilität sendet."