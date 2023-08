Mitteldeutschland Schäden und Überflutungen nach Unwettern

Schwere Unwetter haben am Freitagabend in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für überflutete Straßen und umgestürzte Bäume gesorgt. Allein in Halle musste die Feuerwehr über 200 Einsätze bewältigen.