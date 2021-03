Rechtsextremismus Verfassungsschutz beobachtet AfD nun bundesweit

Nachdem die AfD bereits in vier Bundesländern als Verdachtsfall eingestuft worden ist, nimmt nun das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die Gesamtpartei genauer in Augenschein. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios aus Sicherheitskreisen wird die AfD ab sofort vom BfV beobachtet und als sogenannter Verdachtsfall geführt. Das bedeutet, dass nach Einschätzung der Verfassungsschützer hinreichend gewichtige Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Bestrebung vorliegen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) setzte der Präsident der Behörde, Thomas Haldenwang, die Landesämter für Verfassungsschutz darüber am Mittwoch in einer internen Videokonferenz in Kenntnis.