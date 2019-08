An 5.213 von 5.663 Bahnhöfen in Deutschland gibt es kein Servicepersonal der Deutschen Bahn. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Das bedeutet im Umkehrschluss: An gerade mal 450 Bahnhöfen, also acht Prozent, stehen Mitarbeiter der Deutschen Bahn für Fragen oder Probleme zur Verfügung. Der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, kritisierte das und sagte, es gehe nicht nur um Auskünfte, sondern um Sicherheit.