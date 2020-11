Zwar sinkt die Zahl der Verkehrstoten insgesamt, es verunglücken jedoch immer mehr Radfahrer tödlich – mehr als 400 im vergangenen Jahr. Durchschnittlich 30 Radfahrer kommen dabei laut ADAC ums Leben, weil sie von rechtsabbiegenden Lkws übersehen werden. Der Grund: Lkw-Fahrer sitzen deutlich höher als Radfahrer. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Pkws verfügen Sie über einen größeren toten Winkel – der Bereich, den Lastwagen-Fahrer nicht über den Rückspiegel einsehen können. Helfen sollen dabei Assistenzsysteme. Mit zusätzlichen Kameras, Bilderschirmen und automatisierten Bremsvorrichtungen sollen so Unfälle verhindert werden.

Warum kommt der Vorstoß jetzt und nicht bereits letzte Woche, als die Auto-Hilfen vorgestellt wurden? Der Bund für Umwelt und Naturschutz, kurz BUND, hatte eine Kopplung der Gelder an Assistenzsysteme zuvor ins Spiel gebracht. Jens Hilgenberg, zuständig für Verkehrspolitik beim BUND, sieht die Ankündigung als unmittelbare Reaktion auf die Forderung der Umweltorganisation. Es sei erstaunlich, dass "Herr Scheuer nicht selbst darauf gekommen ist", so Hilgenberg. Dennoch kritisiert er die Abwrackprämie:

Die Abwrackprämie für Lkws ist kein Fortschritt, da sie keine Innovationen fördert. Die Kopplung an den Abbiegeassistenten nimmt lediglich den größten Schreck von dieser Maßnahme weg.

Der Kauf von Lkw-Fahrzeugen mit innovativer Technik würde so nicht unterstützt: "Man fördert pauschal alle Lkws mit Euro-6-Norm. Das ist nichts Innovatives, das ist Standard". Man hätte, kritisiert Hilgenberg, noch mehr Bedingungen an die neuen Fahrzeuge knüpfen sollen, zum Beispiel ihren Maximalverbrauch festlegen können. Auch eine verpflichtende Nutzung von automatischen Bremssystemen hätte zur Bedingung gemacht werden können. Ohne solche Auflagen sei die Bezuschussung von 15.000 Euro pro Fahrzeug "totaler Schwachsinn".

Alltag in deutschen Städten: LKW und Radfahrer teilen sich die Straße. Bildrechte: imago/Frank Sorge

Etwas positiver fällt das Fazit beim Radfahrerverband ADFC aus. Er bezeichnet Abbiegeassistenten als "wichtigen Baustein für mehr Verkehrssicherheit", fordert darüber hinaus aber die weitgehende Verbannung von Schwerlastverkehr in den Innenstädten. "Besser wäre es gewesen, Mikro-Hubs und moderne Citylogistikkonzepte zu fördern", also Maßnahmen, mit denen Stadtzentren nur noch im Ausnahmefall zur Durchfahrtszone für Lkws werden. Jens Hilgenberg vom BUND verweist auf das Verkehrsmodell der Stadt Wien: Dort sind Lastwagen mit mehr als 7,5 Tonnen Gewicht verboten. Als weitere effektive Maßnahmen zur Reduzierung von Unfällen führt der ADFC geschützte Kreuzungen und getrennte Ampelphasen an.