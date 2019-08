Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will, dass Falschparker auch mit Punkten in Flensburg bestraft werden. Das berichtet die "Saarbrücker Zeitung". Demnach wird ein Punkt eingetragen für den, der unzulässig in zweiter Reihe hält, auf Geh- und Radwegen parkt oder auf Schutzstreifen für den Radverkehr hält oder parkt.