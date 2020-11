Den Verkehrsraum zukunftsfähig machen – das soll ein Zusammenschluss zwischen Bund, Länder und Kommunen leisten. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat vergangenes Jahr das "Bündnis für moderne Mobilität" ins Leben gerufen. Auf der Agenda: Die Förderung klimafreundlicherer Verkehrsmittel, in Stadt wie Land.

Das Großvorhaben Verkehrswende soll insbesondere auf zwei Wegen gelingen. Einerseits durch bessere Koordination im deutschen Kompetenzdschungel: Länder und Kommunen sollen mehr Befugnisse bekommen, "Prozesse abgestimmt" werden und Fördermittel so am richtigen Ort landen. Einiges Konkretes kann der Minister verkünden, vieles bleibt aber noch im Ungefähren.

"Eine gerechte Aufteilung des Straßenraums" hatte das Bündnis angekündigt. Ein erster Schritt dazu: Länder und Kommunen sollen in Zukunft ihre eigenen Gebühren für Anwohnerparkausweise erheben dürfen. Dazu wurde die Straßenverkehrsordnung geändert. Dadurch dürfte innenstädtisches Parken in Zukunft vielerorts teuer werden, "zu gering" sei die bisherige bundesweite Regelung gewesen. In Dresden etwa kostet der Anwohner-Parkausweis für zwei Jahre bislang 50 Euro. Noch im Februar hatte Scheuer vor überhöhten Parkgebühren gewarnt.