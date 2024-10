Einer der Verlage aus dem mitteldeutschen Raum, die sich in Frankfurt präsentieren, ist der Lehmstedt-Verlag. Dessen Gründer und Leiter Mark Lehmstedt wagt den Schritt ganz bewusst: "Wir sind viele Jahre nicht in Frankfurt gewesen, weil wir uns als relativ kleiner Verlag nur eine Messe leisten können. Wir lassen Leipzig sein und konzentrieren uns in diesem Jahr auf Frankfurt, weil wir dort auf ein ganz anderes Publikum stoßen als in Leipzig."