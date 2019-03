In Brasilien sind bei einem Amoklauf mindestens acht Menschen und die beiden Täter getötet worden. Die vermummten Jugendlichen hatten eine Schule gestürmt und acht Schüler und einen Mitarbeiter erschossen, bevor sie die Waffe auf sich selber richteten. Medienberichten zufolge wurden außerdem 17 Menschen bei dem Angriff verletzt. Die Tat ereignete sich in der Stadt Suzano im Bundesstaat São Paulo.

Der Polizei zufolge wurden bei der ersten Durchsuchung ein Bogen und Pfeile sowie Flaschen, die an Molotow-Cocktails erinnerten, gefunden. Zudem entdecken die Beamten einen Koffer mit Kabeln, so dass ein Bombenentschärfungskommando an den Tatort gerufen wurde.