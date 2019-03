Im Bundesdurchschnitt fällt einer von 26 Schülern durch die Abiturprüfungen - Tendenz steigend. Statistisch gesehen sitzt also deutschlandweit in jedem Kurs ein Prüfling, der dieses Jahr kein Abiturzeugnis in den Händen halten wird. So viel zum Bundesdurchschnitt – in Mitteldeutschland sieht es anders aus.

Philologe Langer: Wenige durchgefalle Prüflinge sind ein Zeichen von guter Arbeit. Bildrechte: dpa

In Thüringen ist die Quote der durchgefallenen Prüflinge seit 2009 nur leicht auf 2 % gestiegen. In Sachsen-Anhalt und Sachsen fallen sogar weniger Abiturienten durch als noch vor zehn Jahren. In Sachsen etwa waren es 2009 noch 5,2 %, im vergangenen Jahr nur noch 2,7 %.



Für den Vorsitzenden des sächsischen Philologen-Verbands, Thomas Langer, ein Grund zur Freude. "Für mich ist das ein Zeichen, dass wir in Sachsen in den letzten Jahren vieles richtig gemacht haben und auch jetzt, trotz widriger Umstände, immer noch richtig machen."



Doch Langer warnt auch: Wenn Sachsen weiterhin durch geringe Durchfallquoten auffallen wolle, sei Vorsicht geboten: