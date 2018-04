Genau hier sieht der Händlerbund eine Gefahr – weil oft Anwälte eingesetzt werden, obwohl sie eigentlich nicht nötig wären. Bachmann erklärt: "Anwälte und Vereine haben sich spezialisiert auf Abmahnungen, schicken also reihenweise Abmahnungen mit ihren Händlern, die sie als Mandanten haben, zusammen raus, und verdienen damit richtig Geld." Der Großteil seien Bagatellverstöße, die hier abgemahnt würden, mit Kostenfolgen in Höhe von vielen hundert bis tausend Euro.

Und noch teurer kann es werden, wenn der abgemahnte Händler eine Verpflichtungserklärung unterschreibt. Darin sichert er zu, den Fehler – also beispielsweise einen fehlender Hinweis auf die Mehrwertsteuer - nicht ein weiteres Mal zu machen. Sollte es doch geschehen, muss der Händler eine in der Verpflichtungserklärung genannte Vertragsstrafe zahlen. Und die beträgt selbst bei kleinen Fehlern häufig bereits 5.000 Euro. Und zwar bei jeder Wiederholung.

Der auf Internetrecht spezialisierte Kölner Rechtsanwalt Christian Solmecke sieht es genau andersherum: Abmahnungen würden sogar Kosten verhindern. Er sagt: "Das Positive an Abmahnungen ist, dass damit fast 90 Prozent aller Gerichtsprozesse vermieden werden können." Das bedeute: Wenn eine Abmahnung rechtmäßig sei, werde der Gegner in der Regel über einen Rechtsverstoß aufgeklärt und könne ihn schnell und verhältnismäßig kostengünstig wieder abstellen.

Der Händlerbund hat allerdings andere Erfahrungen: Die Zahl der Abmahnungen, die doch vor Gericht gelangten, habe sich seit 2015 verdreifacht. Deshalb der Appell von Yvonne Bachmann an die Händler. Sie fordert sie auf: "Schreibt euch gegenseitig an. Sagt euch, was der Fehler ist. Dann verdienen nicht mehr die Abmahnanwälte und die Vereine dran und trotzdem sind alle glücklich und zufrieden."