Dass das Bundessozialgericht dem Kläger Recht gegeben hat (AZ: B 14 AS 1/18 R), liegt an einer ziemlich schwammigen Härtefallregelung. Demnach dürfen Hartz IV-Bezieher nicht zwangsverrentet werden, wenn, "in nächster Zukunft" die abschlagsfreie Rente winkt. Bislang haben die Jobcenter diese "nahe Zukunft" auf drei Monate festgelegt. Wasserdicht sei das nun nicht mehr, sagt Kristian Veil. Sprecher der Arbeitsagentur in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Jobcenter-Mitarbeiter müssten natürlich genau wissen, wie sie entscheiden.