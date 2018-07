Das Verschwinden von Flug MH370 der Fluggesellschaft Malaysia Airlines bleibt ein Rätsel. Das geht aus dem offiziellen Abschlussbericht hervor, den die Regierung Malaysias in Kuala Lumpur vorgestellt hat. Darin heißt es, das Team sei nicht in der Lage, den Grund für das Verschwinden von MH370 zu bestimmen.

Aufgrund gefundener Wrackteile vermuten die Experten, dass die Maschine "wahrscheinlich" auseinandergebrochen ist. Sie legten sich aber nicht fest, ob das in der Luft oder beim Aufprall auf dem Wasser geschah.

Bei ihrer Untersuchung fanden die Experten auch keine plausible Erklärung dafür, warum MH370 mitten in der Nacht plötzlich vom Kurs abwich und dann vermutlich noch stundenlang unterwegs war. Es fehle an Beweisen. Deshalb könne keine Möglichkeit ausgeschlossen werden, auch nicht "eine Intervention einer dritten Partei". Chefermittler Kok Soo Chon erklärte zugleich, zu Spekulationen werde man sich nicht äußern.

Die Boeing 777 war im März 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur in die chinesische Hauptstadt Peking, als sie rund eine Stunde nach dem Start von den Radarschirmen verschwand. An Bord waren 239 Menschen. Experten gehen davon aus, dass das Wrack irgendwo auf dem Boden des Indischen Ozeans liegt. An verschiedenen Küsten wurden zwar bislang 27 Wrackteile des Flugzeugs angeschwemmt. Die Suche nach der Maschine blieb aber ohne Erfolg.