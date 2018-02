In Thüringen animiert das Landwirtschaftsministerium die Jägerschaft zum Erlegen von Schwarzwild. So ist nun erlaubt, trotz Schonzeit, im Staatsforst Wildschweine zu jagen. Ausgenommen sind Muttertiere. Die Regelung galt bisher bereits in privaten Forsten. Insgesamt müssten 70.000 Schweine geschossen werden, was rund 70 Prozent des Bestandes ausmacht. Eine Abschussprämie pro Schwein ist in Planung, insgesamt stünden für dieses Jahr 1,5 Millionen Euro zur Bekämpfung der Pest bereit.