Lübeck Acht Menschen bei Gewalttat in Linienbus verletzt

Bei einer Gewalttat in einem Linienbus im Lübecker Stadtteil Kücknitz sind nach Angaben der Polizei am Freitag acht Menschen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten drei von ihnen mittelschwere, fünf weitere leichte Verletzungen erlitten.



Die Umgebung an einer Bushaltestelle in Kücknitz wurde weiträumig abgesperrt. Die "Lübecker Nachrichten" berichten, dass der Täter von der Polizei festgenommen worden sei. Er habe die Fahrgäste mit einem Messer attackiert.