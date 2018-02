Sabine ging wie viele Kinder in der DDR in den Kindergarten. Als sie etwa drei Jahre alt war, gingen rund 600 von 1.000 Kindern in der DDR in den Kindergarten, knapp 200 in eine Kinderkrippe. Dieser Wert steigerte sich bis 1989 auf eine Quote von fast 100 Prozent im Kindergarten und 80 Prozent in der Kinderkrippe.