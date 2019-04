Am 6. Juli 1989, vor fast 30 Jahren, wurde in Leipzig erstmals eine Studie veröffentlicht, die die Belange der Radfahrer thematisierte. Diese Radverkehrsstudie wurde an die Stadtverwaltung weitergereicht und unterstützte die Radverkehrsplanung. Seitdem ist das Radfahren in Leipzig immer attraktiver geworden, das lassen zumindest die Zahlen der gefahrenen Strecken vermuten. Christoph Waack, Radverkehrsbeauftragter der Stadt Leipzig sagt, in den vergangenen Jahren seit 1990 habe es eine starke Zunahme des Radverkehrs gegeben. Der Radverkehrsanteil habe ich in etwa verfünffacht.

Leipzig im deutschen Vergleich auf guter Position

Das bedeutet, jeder fünfte Weg wird in Leipzig mit dem Fahrrad zurückgelegt. Waack hat festgestellt, dass viele Radfahrer im Stadtbild die Mitbürger motivieren können, das Rad auch öfter zu benutzen und das wiederum habe politische Konsequenzen. Je mehr Radfahrer es gibt, um so mehr Angebote muss die Stadt für sie schaffen. Dass Leipzig in diesem Jahr im bundesweiten Fahrradklimatest unter die besten drei kam, ist dem Ausbau der Radwege zu verdanken. Das zeigte, dass Leipzig in den vergangenen Jahren schon viel getan habe.

Natürlich ist noch nicht alles Gold, was glänzt und man kann noch immer was daran verbessern. Wir haben noch keine Verhältnisse wie in Kopenhagen. Aber für Deutschland ist das schon eine gute Position, die Leipzig sich erarbeitet hat und wir Arbeit daran, das weiter zu verbessern. Christoph Waack, Radverkehrsbeauftragter der Stadt Leipzig

Für Radfahrer gefährlich: Die Leipziger Karl-Liebknecht-Straße. Bildrechte: MDR/Andreas Sandig

Radfahrer: Die Radwege sind im schlechten Zustand

Und die Leipziger haben hierfür auch schon einige Vorschläge: "Allein auf der Karli gibt es viele kleine Stellen, wo man selber um sein Leben bangen muss. Da wäre ich auf jeden Fall dafür, wenn die Fahrradwege besser gekennzeichnet wären", so ein Radfahrer. Ein anderer sagt: "Zum Beispiel die Jahnallee: da passieren des Öfteren mal Unfälle, weil es dort keinen richtigen Radweg gibt." Daran schließen auch andere an: "Was ich mir beim Radfahren wünsche, ist, dass die Radwege, die es gibt, tatsächlich funktionieren. Dass da nicht so viele Buckel sind von Wurzeln der Bäume. Das kann man an der Neuen Messe zum Beispiel wunderbar beobachten."

Wer sich über den schlechten Zustand eines Radweges oder über fehlende Fahrradbügel ärgert, kann seine Beobachtung dem ADFC Leipzig mitteilen. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub gilt als Sprachrohr der Radfahrer. Für den Vorsitzenden Robert Strehler darf das Fahrrad nicht länger als alternatives Verkehrsmittel für ausgefallene Leute gelten, es sollte der Allgemeinheit einfach sinnvoll erscheinen.

Es gibt eigentlich nichts, was gegen das Radfahren spricht. Es ist umweltfreundlich, die Leute sind draußen, man kommt überall gut hin, man bewegt sich, man tut was für die Umwelt. Es sind so viele kleine Geschichten, die man mit einem Fahrrad lösen kann. Robert Strehler, ADFC Leipzig

Bei Sicherheit schneidet Leipzig schlecht ab