Seit dem jüngsten Ausbruch des Ätna am 23. Dezember wurde die Region um den Vulkan von hunderten Erdstößen erschüttert. Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) hatten 60 von ihnen eine Stärke von mehr als 2,5. Nach INGV-Angaben lag das Epizentrum des bislang schwersten Erdstoßes nördlich von Catania in der Nähe dreier kleiner Gemeinden. Wegen der relativ geringen Tiefe des Epizentrums in nur 1,2 Kilometern sei die Erschütterung weiträumig zu spüren gewesen.

Eingestürztes Dach in Pisano, Metropolregion Catania, am Fuße des Ätna.

Eingestürztes Dach in Pisano, Metropolregion Catania, am Fuße des Ätna.

Eingestürztes Dach in Pisano, Metropolregion Catania, am Fuße des Ätna. Bildrechte: imago/Independent Photo Agency

Die größten Schäden richteten die Beben in der Stadt Zafferana Etnea an. Putz bröckelte von Fassaden, Mauern von Häusern stürzten ein. Stark beschädigt wurde auch eine Kirche aus dem 17. Jahrhundert. Viele Menschen verbrachten die Nacht im Freien oder übernachteten im Auto.



Wegen möglicher Schäden an der Fahrbahn wurde die Autobahn zwischen Catania und Messina streckenweise gesperrt. Der Flughafen Catania rief Reisende deshalb auf, für die Anfahrt mehr Zeit einzuplanen. Der Ausbruch des Ätnas hatte in den vergangenen Tagen zeitweise auch den Flugbetrieb beeinträchtigt.