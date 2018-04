Der auf der indonesischen Insel Sulawesi lebende Affe hatte 2011 an der unbeaufsichtigt zurückgelassenen Kamera des britischen Wildfotografen David Slater den Auslöser betätigt und dabei mehrere Fotos von sich geschossen. Eines davon, dass das grinsende Gesicht von Naruto zeigt, ging um die Welt und wurde im Internet tausendfach geteilt.



Das rief die Tierschutzorganisation Peta auf den Plan, die im Namen von Naruto vor Gericht zog und dem Affen die Rechte an dem Foto zusprechen lassen wollte. In dem jahrelangen Rechtsstreit ging es um die Frage, ob dem Affen als "Fotografen" die Bildrechte zustehen oder dem Naturfotografen, dem die Kamera gehörte, mit dem das Bild geschossen wurde?