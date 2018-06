Ein Bündnis aus Bauern, Schäfern, Ziegenzüchtern, Jägern und Waldbesitzern hat vor der weiteren Ausbreitung von Wölfen in Deutschland gewarnt. In einem gemeinsamen Aktionsplan heißt es, der Schutz von Menschen müsse Priorität haben und Weidetierhaltung flächendeckend möglich bleiben.

Das Bündnis verlangt mehr Transparenz beim Wolfsbestand und spricht von einer Verschleierungstaktik. Bundesweit sollten demnach halbjährlich exakte Zahlen veröffentlicht werden. Auszugehen sei inzwischen von mehr als 1.000 Tieren in Deutschland.

Laut Bundesamt für Naturschutz lebten 2017 deutschlandweit etwa 60 Rudel mit jeweils bis zu zehn Tieren. Die Initiative der Wolfskritiker flankiert Gesetzespläne in Bayern mit ähnlicher Zielsetzung. Ein sogenannter bayerischer Aktionsplan Wolf sieht vor, dass verhaltensauffällige Wölfe abgeschossen werden dürfen.

Seit der Jahrtausendwende breiten sich wieder Wölfe in Deutschland aus, nachdem sie rund 150 Jahre als ausgerottet galten. Die Wölfe stehen hierzulande unter Schutz. Die größten Populationen gibt es in Ostdeutschland und Niedersachsen. Maßnahmen gegen eine ungehinderte Ausbreitung haben auch Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben.