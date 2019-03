Gewaltverbrechen Neues Fahndungskonzept für vermisste Kinder

Es gibt immer wieder Fälle, in denen Kinder oder Jugendliche Opfer von Gewaltverbrechen werden, zuletzt im Fall Rebecca oder der getöteten Susanna. In den USA gibt es deshalb ein System, das Vermisstenmeldungen schnell verbreitet, den Amber-Alert. Eine Initiative fordert so etwas jetzt auch in Deutschland.

von Theresa Liebig, MDR AKTUELL