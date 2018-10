Alexander Gerst (links) biem Einsatz an Bord der ISS.

Alexander Gerst (links) biem Einsatz an Bord der ISS.

Alexander Gerst (links) biem Einsatz an Bord der ISS. Bildrechte: ESA

Internationale Raumstation Astro-Alex übernimmt ISS-Kommando

Hauptinhalt

Die Hälfte seiner Weltraum-Mission ist rum, jetzt kommt der Höhepunkt: In einer feierlichen Zeremonie übergibt der Amerikaner Drew Feustel sein ISS-Kommando an den deutschen Astronauten Alexander Gerst. Dieser ist nun bis zum Ende seines Aufenthalts im Dezember der Chef im All.