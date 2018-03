Zwar sinkt der Alkoholkonsum in Deutschland seit vielen Jahren kontinuierlich, er ist aber noch immer viel zu hoch. Zu diesem Ergebnis kommt die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) in ihrem neuen "DHS Jahrbuch Sucht 2018".

Zudem weisen sie auf das verbreitete Problem des Passivtrinkens hin. Passivtrinker sind zum Beispiel Angehörige, die unter dem Alkoholkonsum in ihrer Familie leiden, etwa Kinder von trinkenden Eltern. Rund 2,65 Millionen Kinder wachsen in Deutschland laut DHS in Suchtfamilien auf. In so einem Haushalt komme es vermehrt zu sexuellen Übergriffen, Missbrauch und Gewalt.