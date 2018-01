Evakuierung per Hubschrauber

Nach schweren Schneefällen und Lawinen-Abgängen war Zermatt zwei Tage lang von der Außenwelt abgeschnitten. Nach der Sperrung der Bahnverbindung wurden 13.000 Feriengäste eingeschlossen.

Touristen warten am Mittwoch in Zermatt darauf, per Helikopter ausgeflogen zu werden. Bildrechte: dpa Einige von ihnen ließen sich am Dienstag und Mittwoch ausfliegen. Die Air Zermatt konnte mit ihren kleinen Hubschraubern allerdings nur wenige Passagiere befördern. Andere Gäste reagierten gelassen auf die Einschließung durch die Schneemassen und warteten auf die Wiedereröffnung der Skipisten.



Zermatt ist lediglich durch Wanderwege, die Zermatt-Bahn und die Air Zermatt mit der Außenwelt verbunden. Straßen führen nicht in den berühmten Bergsteiger- und Wintersport-Ort zu Füßen des Matterhorns.

Leichte Entspannung

Nach den massiven Schneefällen der vergangenen Tage schien am Mittwochmorgen im Wallis erstmals wieder die Sonne. Lawinendienste nutzten die Chance, Hänge von Hubschraubern aus in Augenschein zu nehmen, an gefährlichen Hängen kontrollierte Lawinen auszulösen und die Schneemassen beiseite zu räumen.

Warnstufe 4 im Aostatal

Aus diesem Haus in Sestriere wurden 29 Menschen gerettet. Bildrechte: dpa Auch andere Alpenregionen in der Schweiz, in Österreich und Italien waren nach schweren Schneefällen und Lawinen-Abgängen in den zurückliegenden Tagen von der Außenwelt abgeschnitten worden. Als besonders angespannt galt die Lage im südlich des Wallis gelegenen italienischen Aostatal. Dort galt am Mittwoch noch die zweithöchste Lawinen-Warnstufe 4.



Im südwestlich des Aostatals gelegenen piemonteischen Sestriere an der Grenze zu Frankreich mussten 29 Menschen aus einem Haus befreit werden, das von einer Lawine verschüttet worden war.

"Maximalwerte" in Südtirol