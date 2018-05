Alternativer Strafvollzug in Neukieritzsch Haft im Freien

Wenige Schritte vom Ufer des Hainer Sees entfernt, in malerischer Idylle, stehen zwei moderne Wohngebäude. Man könnte glauben, ein neues Hotel eröffne hier in Neukieritzsch südlich von Leipzig. Doch für die aktuell vier Jugendstrafgefangenen sei der Aufenthalt im Seehaus alles andere als Urlaub, sagt Mitarbeiter Franz Steinert: "Wir fordern sie schon extrem heraus, sowohl was ganz praktische Kompetenzen angeht im schulischen und im beruflichen Bereich, aber vor allem auch im persönlichen Bereich. Da wollen wir gerne mit den jungen Männern an die Ursache heran für den Weg, den sie vor der Haft gegangen sind, und mit ihnen auch eine Perspektive und Hoffnung entwickeln, an die sie selber glauben können für die Zeit nach der Haft."

Freiheit ist relativ

In den neuen Wohngebäuden des Seehauses können bis zu 14 junge Männer aus der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen ihre Haft ableisten. Mit Ausnahme von Sexualstraftätern und verurteilten Mördern sind alle willkommen. Der 18-Jährige Richard wohnt schon seit Kurzem in der neuen Unterkunft:

Also der Abteilungsleiter aus Regis-Breitingen hat mir das vorgeschlagen, hat mir das erklärt. Ich hab mit einem halben Ohr zugehört, habe gehört: 'Handy, Freiheit'. Cool, geh' ich hin. Richard, Jugendstrafgefangener in Neukieritzsch

Die Freiheit im Seehaus ist relativ. Es gibt zwar keine Zäune, doch der Tagesablauf ist straff durchgeplant. Richard muss die Schulbank drücken, beim Innenausbau des neuen Seehauses mit anpacken und an Gesprächsrunden teilnehmen. Nachmittags hilft er in einer Flüchtlingsunterkunft mit und Rauchen ist nur dreimal täglich erlaubt. Privatsphäre gibt es kaum. Richard und die anderen Häftlinge werden darüber hinaus Tag für Tag benotet: "Es gibt hier ein Stufensystem. Durch gute Benotungen, die wir am Tag sammeln und durch gutes Verhalten – zum Beispiel übernimmt man Verantwortung in den Gruppen, man bringt sich positiv ein, man arbeitet sich hoch –erarbeitet man sich Privilegien."

Fußball oder Führerschein als Belohnung

Privilegien sind zum Beispiel abends Fußball schauen oder den Führerschein machen. Neben dem Notensystem zeichnet sich das Seehaus vor allem durch die Lebensgemeinschaft aus: Richard wohnt gemeinsam mit Franz Steinert, dessen Frau und ihren drei kleinen Kindern in einer Wohnung. Hier erfährt der junge Straftäter alles, was zu einem Familienleben dazu gehört: Verantwortung, Vertrauen, Wertschätzung. "Das ist absolut cool! Respekt an die Steinerts, dass die uns so mit den Kindern umgehen lassen, man ist es auch durchaus anders gewohnt, es gibt auch viele Gegner vom Seehaus, die das gar nicht verstehen, ich find' aber, das ist ein ganz großes Privileg", sagt Richard.

Das Seehaus ist nichts für jeden. Das zeigt die Abbrecherquote: Jeder dritte Jugendstraftäter hat sich in den geschlossenen Vollzug zurück verlegen lassen, oft, weil das Programm zu anstrengend war. Gleichzeitig belaufen sich die Kosten des Projekts auf etwa eine Million Euro pro Jahr. Hausvater und Mitarbeiter Franz Steinert verteidigt das Seehaus gegen Kritik: "Fast alle Strafgefangene, egal ob Erwachsene oder Jugendliche, kommen nach der Haft wieder in Freiheit, in unsere Gesellschaft. Ich denke schon, dass das Seehaus dazu beiträgt, dass die jungen Männer, die bei uns gewesen sind, einen anderen Blick auf Gesellschaft haben und auch die Fähigkeiten vermittelt bekommen, sich wieder als Teil der Gesellschaft zu sehen und sich auch so zu verhalten."

Ziele für die Zeit danach