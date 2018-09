Altmaier erwartet auch kein Chaos unterschiedlicher Zeitzonen in Europa. Er sagte MDR AKTUELL, es sei "ein riesiger Vorteil, dass man durch die EU reisen kann, ohne die Uhren umzustellen". Er werde dafür werben, dass es so bleibe. Auch die Franzosen etwa seien mehrheitlich für die Sommerzeit.

Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) spricht sich für eine dauerhafte "Normalzeit" aus. Die MEZ sei unter Berücksichtigung der natürlichen Lichteinflüsse für unseren Schlaf-Wach-Rhythmus am günstigsten. DGSM-Chef Alfred Wiater erklärt: "Wenn wir im Winter am Morgen länger der Dunkelheit ausgesetzt sind, werden wir schlechter wach." Das könne Konzentration und Aufmerksamkeit beeinträchtigen und zu mehr Fehlern in der Schule und im Job führen sowie Unfälle begünstigen.

In der EU-Online-Befragung sprachen sich die Teilnehmer in Portugal, Zypern und Polen am deutlichsten für die dauerhafte Sommerzeit aus. Dagegen favorisierten in Finnland, Dänemark und den Niederlanden mehr Menschen die Normalzeit. In Deutschland war etwas über die Hälfte der Teilnehmer für die Sommerzeit-Lösung.