Der Amokfahrer von Münster war bereits in der Vergangenheit mit Suizid-Gedanken aufgefallen und stand in Kontakt mit dem Gesundheitsamt der nordrhein-westfälischen Stadt. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt. Der 48-Jährige habe sich Ende März mit einer E-Mail unter anderem an einen Nachbarn gewandt: "Aus dem Inhalt ergaben sich vage Hinweise auf suizidale Gedanken, aber keinerlei Anhaltspunkte für die Gefährdung anderer Personen." Die Polizei teilte mit, dass Beamte wegen der Mail seinerzeit die zwei Wohnungen des Mannes in Münster und zwei weitere in Dresden und Pirna aufgesucht hätten. Man habe ihn aber nicht angetroffen.

Schreiben an Bekannte

Nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" soll der 48-Jährige in dem Schreiben an Bekannte aufgearbeitet haben, was in seinem Leben schiefgelaufen sei und wer daran Schuld trage.

Mit einem Kleinbus fuhr der Amokfahrer in eine Menschenmenge in der Münsteraner Altstadt. Bildrechte: dpa In einer Wohnung des Mannes im sächsischen Pirna sei außerdem ein älteres, 18-seitiges Schreiben entdeckt worden, so die Medienberichte. Darin habe der spätere Amokfahrer Kindheitserlebnisse und frühe, von ihm als demütigend empfundene Erfahrungen verarbeitet. Dazu zählten laut WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" gravierende Problemen mit seinen Eltern, Schuldkomplexe, nervliche Zerrüttung und wiederkehrende psychische Zusammenbrüche.



Vier Wohnungen durchsucht

Die Polizei durchsuchte in der Nacht zu Sonntag alle vier Wohnungen des Mannes in Münster und Sachsen. Den Fund des angeblich 18-seitigen Schreibens in Pirna bestätigte die Polizei allerdings nicht. Lediglich die E-Mail an Bekannte und Nachbarn wurde erwähnt. Es sei nun wichtig, "ein möglichst umfassendes Bild über das Verhalten des Täters in den Vorwochen zu erhalten", hieß es. So hofften die Ermittler auf eine Spur bei der Suche nach einem Motiv für die Tat.

Drei Tote und 20 Verletzte

Etwa 20 Menschen wurden bei der Tat verletzt, acht von ihnen schwer. Bildrechte: dpa Bei der Amokfahrt des 48-jährigen gebürtigen Sauerländers mit seinem Kleinbus waren nach bisherigen Ermittlungen am Samstagnachmittag in Münster drei Menschen ums Leben gekommen. Zu den drei Toten gehört auch der Amokfahrer selbst, der sich nach der Tat erschoss. Etwa 20 Menschen wurden verletzt. Drei von acht Schwerverletzten schwebten am Sonntag noch immer in Lebensgefahr.

Täter war polizeibekannt