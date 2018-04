Ein Facebook-Eintrag des mutmaßlichen Täters bestärkt den Verdacht, dass er aus Hass gegen Frauen gehandelt haben könnte. Laut Gibson sprach der 25-jährige Tatverdächtige unmittelbar vor der Tat via Facebook dem US-Bürger Elliot Rodger seine Bewunderung aus.

Rodger hatte 2014 im US-Bundesstaat Kalifornien sechs Menschen und anschließend sich selbst getötet. In einem "Manifest" hatte der 22-Jährige zuvor Rachepläne gegen Frauen geschildert - offenbar aus Frust über abgewiesene Annäherungsversuche.

Der mutmaßliche Todesfahrer von Toronto äußerte sich in seinem Facebook-Eintrag laut Polizei zudem im Zusammenhang mit Internetgruppen, in denen Männer Frauen beschimpfen.

Am Montag hatte der Amokfahrer einen gemieteten Lieferwagen mit hoher Geschwindigkeit auf den Gehsteig einer belebten Straße in Toronto gelenkt. Jüngsten Angaben zufolge wurden dabei zehn Menschen getötet und 14 verletzt - einige davon schweben in Lebensgefahr.