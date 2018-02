Nach dem tödlichen Schüssen an einer Schule in Parkland im US-Bundesstaat Florida hat der Tatverdächtige ein Geständnis abgelegt. Der 19-Jährige räumte vor Gericht ein, das Schulgelände mit einem Schnellfeuergewehr betreten und auf Schüler und Lehrer geschossen zu haben.



Anschließend warf er nach eigenen Angaben seine Waffe und einen Rucksack mit Munition weg, um sich unter die Menschen zu mischen, die aus dem Gebäude flohen. Seine Motive sind nach wie vor unklar.



Nach der Tat ging der mutmaßliche Schütze in einen Supermarkt und in ein Schnellrestaurant. Später wurde er in der nahe Parkland gelegenen Stadt Coral Springs festgenommen. Die Polizei hatte ihn mit Hilfe von Videoaufnahmen aus der Schule identifiziert.