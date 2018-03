Eigentlich geht es nur um zwei Drähte, Physiker nennen sie Induktionsschleifen. Damit ein Blitzer des Modells "Traffiphot III" richtig blitzt, werden diese Drähte an einer Kreuzung parallel zueinander in die Straße einasphaltiert. Wie genau, dafür gibt es eine Anleitung der Physikalisch Technischen Bundesanstalt. Und die schreibt vor: Der Abstand zwischen den Drähten habe mindestens 1,20 Meter zu betragen.

Blitzer in Chemnitz und Leipzig betroffen

Viele Städte, Landkreise und Länder haben sich in den vergangenen Jahren aber nicht korrekt an diese Anleitung gehalten. Chemnitz zum Beispiel, Stadtsprecher Robert Gruner erklärt: "In Chemnitz sind acht deratige Messanlagen in Betrieb. Fünf Anlagen entsprechen bereits den Vorgaben der Physikalisch Technischen Bundesanstalt. In den anderen drei Anlagen wurden in der vergangenen Woche eine Fahrspur für die Überwachung abgeschaltet, hier müssen jetzt die Induktionsschleifen neu verlegt werden. Bis das geschehen ist, wird nur eine Fahrspur kontrolliert."

Drei Blitzer sind also in Chemnitz betroffen, in Leipzig ist es nur einer, der aber nach Angaben der Stadt seit einigen Monaten aus anderen technischen Gründen nicht in Betrieb ist. In Thüringen und in Sachsen-Anhalt müssen nach Recherchen von MDR Aktuell keine Blitzer umgebaut werden.

Betroffene können Bußgeld anfechten

Betroffen sind Ampelblitzer der Jenoptik AG aus Jena. Bildrechte: dpa Dabei handelt es sich übrigens nur um Ampelblitzer des Unternehmens Jenoptik. Der Modellname lautet "Traffiphot III". Autofahrer, die von so einem Blitzer erwischt werden, können das auf ihrem Bußgeldbescheid erkennen und innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegen und sich einen Anwalt nehmen, rät Jan Siebenhüner, Rechtsanwalt für Verkehrsrecht in Leipzig. "Der Rechtsanwalt kann dann prüfen, ist hier dieses Messverfahren korrekt gewesen oder nicht, ist hier das Messgerät eingestellt worden, findet sich ein ordnungsgemäßes Messprotokoll in der Akte und ist die Messung nach den Vorgaben des Physikalisch Technischen Bundesamts erfolgt oder eben nicht. Mangelt es nur an einem Nachweis, den die Behörde nicht führen kann, führt das meistens dazu, dass der Bußgeldbescheid rechtswidrig gewesen ist", erklärt Siebenhüner.

Städte reagieren bereits

Die Wahrscheinlichkeit, ausgerechnet in einen der betroffenen Rotlichtblitzer zu fahren ist zwar gering, doch im Falle des Falles lohnt es sich, dagegen vorzugehen, sagt Siebenhüner. Viele Städte haben aber bereits von sich aus reagiert und mitgeteilt, dass bei Verstößen an den betroffenen Anlagen keine Bußgelder oder Verwarnungen ausgestellt werden.

Wer hat Schuld?