In Kalifornien hat die Polizei 13 Geschwister befreit, die von ihren Eltern teilweise mit Ketten und Vorhängeschlössern im Haus gefesselt worden waren. Nach Mitteilung des zuständigen Bezirkssheriffs hatte sich eine 17-jährige Tochter am Sonntag in dem Haus in Perris unweit von Los Angeles selbst befreien können. Das Mädchen habe in dem Haus ein Mobiltelefon gefunden und den Notruf gewählt.