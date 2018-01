Bei einem stundenlangen Angriff auf ein Luxushotel in Kabul sind mehrere Menschen getötet worden. Nach neuen Angaben des Innenministeriums starben 18 Zivilisten. Unter den Opfern seien 14 Ausländer. Bei ihnen handele es sich einen Kirgisen, einen Griechen und neun Ukrainern. Drei weitere seien noch nicht identifiziert worden. Auch die sechs Attentäter seien getötet worden. Zehn Menschen - alle Afghanen - seien verletzt worden. Die Gesamtzahl der Opfer sei aber noch nicht ermittelt worden. Der afghanische Sender Tolo TV berichtete sogar von mehr als 40 Toten.

Angriff dauerte 17 Stunden

Am Samstagabend hatten mehrere Angreifer das Intercontinental Hotel in der Hauptstadt gestürmt und dutzende Menschen als Geiseln genommen. Erst nach 17 Stunden gewannen afghanische Sicherheitskräfte die Kontrolle über das Gebäude zurück. Der Einsatz dauerte damit noch länger als am Morgen zunächst angegeben.

Dramatische Szenen

Aufnahmen eines Fernsehsenders zeigten dramtische Szenen: Menschen versuchten, über Balkongeländer zu entkommen. Ein Mensch hing mit nur einer Hand an der Außenseites eines Geländers, ein anderer seilte sich mit einem Bettlaken ab, ehe er den Halt verlor und in die Tiefe stürzte. Die Attentäter seien durch die Küche in das Hotel eingedrungen und dann von Tür zu Tür gelaufen. Dort, wo sie Ausländer vermuteten, hätten sie geschossen.

Dem Innenministerium zufolge wurden 153 Menschen aus dem Gebäude gerettet, darunter mehr als 40 Ausländer. Unter den Gästen waren mehr als 100 IT-Experten, die am Sonntag in dem Hotel an einer Technologie-Konferenz teilnehmen wollten.

Taliban bekennen sich zu Anschlag

Zu dem Anschlag haben sich unterdessen die radikalislamischen Taliban bekannt. Fünf ihrer "heiligen Krieger" hätten Dutzende ausländische und afghanische Feinde getötet, schrieben sie am Sonntag in einer E-Mail.