Der nach den Angriffen auf Frauen in Nürnberg gefasste Verdächtige hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Sprecher sagte, der Mann habe bei seiner Festnahme ganz in der Nähe der Tatorte ein Messer bei sich gehabt. Er habe dafür keine schlüssige Erklärung geben können.