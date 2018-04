Es gibt in den Städten weltweit einfach zu viele Orte mit größeren Menschenmengen, die für Täter als Ziel in Frage kommen. Die Sicherheitsbehörden können daher nicht viel mehr tun, als eventuelle Gefährder zu beobachten und größere Veranstaltungen abzusperren und zu überwachen.



Von der SPD wurden außerdem automatisierte Bremssysteme in Neuwagen in die politische Diskussion eingebracht. Doch reicht das aus? Kriminalpsychologe Dr. Rudolf Egg hält im Kampf gegen Fahrzeuganschläge andere Strategien für mindestens genauso wichtig. "Technische Maßnahmen – durch Prävention von Geheimdiensten und Polizei – das ist alles wichtig und alles richtig, so was zu machen. Aber Sie dürfen sich darauf nicht verlassen, sonst gehen Sie einen Irrweg. Sie müssen mehr an die Menschen denken und das Interpretieren von Zeichen. Dieser Mann in Münster hatte ja zum Beispiel E-Mails verschickt, aus denen man sehen konnte, dass er am Ende ist. Da sind Menschen in Not und die brauchen Hilfe, bevor sie die verrückte Idee haben, andere Menschen umzubringen."